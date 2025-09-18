北海道・滝川警察署は2025年9月17日、上砂川町でクマの目撃があったと発表しました。現場は、上砂川町中町南5丁目の駐車場です。警察によりますと、17日午後4時ごろ、目撃者が車に乗り込もうとしたところ山の方向で「ガリガリ」と音がしたため、確認すると30メートル離れたあたりにクマがいるのを目撃しました。クマは体長1.5メートルほどで、警察官が現場にかけつけたときにも、現場にとどまっていましたが、その後山