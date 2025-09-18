今も残る「長男至上主義」の現実かつて日本では、結婚したら夫の親と同居するのが当たり前でした。家族の形も「個人」ではなく「家」を単位として考える封建的な社会だったからです。こうした「家制度」のもとでは、長男が家督を相続し、ほかの兄弟姉妹とは明確に扱いに差がある価値観が深く根付いていたのです。しかし1947年の民法改正によって家制度は法的に廃止され、「家」よりも「個人」の権利が尊重される時代が始まりました