きょうは、秋雨前線の影響により広い範囲で曇りや雨となるでしょう。午前中は九州や東北、日本海側で本降りとなり、雨が激しく降る所もありそうです。土砂災害警戒情報が発表されている地域もありますので、大雨災害には引き続き注意警戒してください。午後になると、前線が南下し、太平洋側の地域でも雨が降り始める予想です。関東では、午前中は晴れ間がありますが、次第に雲が多くなり、昼過ぎから夜にかけて激しい雷雨となる恐