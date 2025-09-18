【サンパウロ共同】ブラジルのボルソナロ前大統領（70）が17日、体調不良で搬送された首都ブラジリアの病院を退院した。腎臓の機能異常や貧血と診断されたほか、14日に切除した皮膚からがんが見つかった。追加の治療は必要なく、自宅で経過観察を続ける。地元メディアによると、14日に皮膚疾患の手術を受けた際に切除した皮膚8カ所のうち、二つでがんが見つかった。転移はしていない。前大統領は16日、自宅軟禁中に体調が悪