¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¤È´ßÅÄÊ¸Íº¡¦Á°¼óÁê¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËãÀ¸»á¤ÏÅÞÆâ¤ÇÍ£°ì»Ä¤ëËãÀ¸ÇÉ¡Ê£´£³¿Í¡Ë¤òÂ«¤Í¡¢´ßÅÄ»á¤¬Î¨¤¤¤¿µì´ßÅÄÇÉ¤â°ìÄê¤Î¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Î¾»á¤Î°Õ¸þ¤¬·ë²Ì¤òº¸±¦¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¡£¡Ê°¤ÉôÍºÂÀ¡¢²¬ÅÄÎË²ð¡Ë¥Ù¥Æ¥é¥óÂ¿¤¯¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç´èÄ¥¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡£¤«¤Ä¤Æ´ßÅÄÇÉ¤òÎ¨¤¤¤¿´ßÅÄ»á¤ÏÁíºÛÁª¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¼þ°Ï¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»á¤Ë¶á¤¤