気象台は、午前7時23分に、大雨警報（浸水害）を花巻市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】岩手県・花巻市に発表 18日07:23時点内陸では、18日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■花巻市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水18日昼前にかけて警戒1時間最大雨量40mm