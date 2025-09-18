国宝〈上〉青春篇（吉田修一、朝日文庫）国宝〈下〉花道篇（吉田修一、朝日文庫）ＢＵＴＴＥＲ（柚木麻子、新潮文庫）月の立つ林で（青山美智子、ポプラ文庫）ババヤガの夜（王谷晶、河出文庫）ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人（東野圭吾、光文社文庫）審議官 - 隠蔽捜査９・５（今野敏、新潮文庫）マーブル館殺人事件 〈上〉（アンソニー・ホロヴィッツ/山田蘭、創元推理文庫）マーブル館殺人事件 〈下〉（アンソニー・ホ