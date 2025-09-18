大谷翔平の降板にフリーマンがまさかの“ツッコミ【MLB】フィリーズ 9ー6 ドジャース（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手の降板には“ドラマ”があった。16日（日本時間17日）の本拠地・フィリーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。5回無安打無失点の投球だったが、6回のマウンドに上がることはなかった。地元メディア「ドジャース・ネーション」は公式インスタグラムに「フィリーズ相手に5回無安打に