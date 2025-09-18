光州（クァンジュ）FCをACLベスト8に導いたイ・ジョンヒョ監督（50）が、ACL初出場の江原（カンウォン）FC率いるチョン・ギョンホ監督（45）に「アジアで戦うための助言」を届けた。【写真】イ・ジョンヒョ監督、日本で示した礼儀と尊重「神戸のロゴ踏むな」イ・ジョンヒョ監督とチョン・ギョンホ監督は韓国サッカー界の「隠れた親友」だ。年齢は5歳差だが韓国のP級指導者ライセンス同期で、お互い監督を務める今も縁が続いている