解体したドリアン＝2025年8月9日、東京都内、中川竜児撮影 8月7日、彼が我が家にやって来た。全長22センチ、体重1775グラムと小柄だがトゲのある凶暴な顔つき。加えて、においがある。離れていればトロピカルなのに、近づくと脳がジンとする腐敗臭。彼の名は「果物の王様」ことドリアン。王様には申し訳ないが、ベランダを居場所にしてもらい、「共生」を始めた。マレー半島などが原産とされるドリアンは、濃厚な甘みが