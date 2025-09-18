70万円も安い「G」 これで十分でしょトヨタは「クラウン」シリーズのうち、ミドルサイズSUV「クラウン スポーツ」は、シリーズ中もっともスポーティなデザインと、爽快な走りが特徴です。このうち7月末には買い得な新グレードとして「G」が設定されました。どのようなモデルで、上級グレードとはどう違うのでしょうか。「クラウンスポーツ」の手頃な「G」とは【画像】超カッコイイ！ これが70万円も安い新「クラウンスポーツ」