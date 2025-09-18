両市間の交流促進にも期待茨城県桜川市と石岡市が整備を進めてきた上曽（うわそ）トンネルが、2025年9月27日15時に供用を開始します。事業箇所は桜川市真壁町山尾から石岡市上曽までで、全体延長は5.58kmです。茨城県桜川市と石岡市が整備を進めてきた上曽（うわそ）トンネル。桜川市真壁町山尾から石岡市上曽までを繋ぎ、全体延長は5.58kmとなっています【画像】遂に開通!! 茨城県桜川市と石岡市の美しい情景を画像で見る（9