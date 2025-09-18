◆ＫＥＮＫＯＣＵＰ第１８回日本少年野球長野県支部ジュニア大会（東日本選抜大会予選）▽１回戦信州筑北ボーイズ４―３松本ボーイズ（９月６日、刈羽村・源土運動広場野球場）２年生以下の新チームで秋の東日本王者を決める第３７回東日本選抜大会（１０月１１〜１３日、福島郡山市・ヨーク開成山スタジアムほか）の各支部予選が行われている。長野では創設２年目の信州筑北ボーイズが白星発進。松本ボーイズは初戦で姿を消