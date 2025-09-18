18日午前5時すぎ、気象台は大雨と落雷、突風に関する気象情報を発表しました。九州北部地方では、対馬海峡にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。この前線は19日朝にかけて四国の南まで南下する見込みです。このため、福岡県では18日昼すぎにかけて、佐賀県では18日昼前にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。雨雲が予想以