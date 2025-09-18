【書評】『「自分が嫌い」という病』／泉谷閑示・著／幻冬舎新書／1034円【評者】堤未果（国際ジャーナリスト）先の参院選の後、落選した候補者達は皆、こんな言葉を口にした。「有権者の方々の期待に応えられず、誠に申し訳ありませんでした」。スポーツ選手は試合の前に「応援してくれる方々の期待に応えられるよう頑張ります」と言い、ファンの期待を裏切らないよう努力する芸能人は、長年スターの座に居続ける。空気を読み合う