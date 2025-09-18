17日、パレスチナ自治区ガザ北部で上がる煙＝イスラエル南部スデロトから撮影（共同）【エルサレム共同】イスラエル軍は17日、制圧を目指して地上侵攻したパレスチナ自治区ガザの中心都市、北部ガザ市で退避中の住民を攻撃し、少なくとも13人が死亡した。パレスチナ通信が伝えた。ガザ保健当局は同日、2023年10月の戦闘開始後のガザ側死者が6万5千人を超えたと発表。ガザ市では空爆や砲撃も続いており、民間人の犠牲が拡大してい