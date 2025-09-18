ムード歌謡グループ・純烈のリーダー・酒井一圭が１７日、自身のインスタグラムを更新。ロックバンド・ＴＨＥＡＬＦＥＥの高見沢俊彦からの衝撃プレゼントを披露した。酒井は「放送終了後、高見沢さんが私に高・酒井くん！酒・お疲れ様でした！高・渡したいものがあるんだ酒・マジですか！？けど先輩（観覧の皆さんに）純烈これからもう一曲あるんですスタッフを向かわせます高・渡しておくよ酒・ありがとうございます！」と