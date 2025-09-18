ももいろクローバーＺの百田夏菜子が１５日、自身のインスタグラムを更新。高校時代の同級生のタレント・朝日奈央との仲良しショットを公開した。百田は「奈央と幸せご飯」と投稿。「お祝いできてなかったからってお誕生日してくれました♡ありがとうっっ」とつづり、スイーツが盛りつけられたプレートを手に笑顔を見せ、首元にはおそろいのチョーカーが光るツーショットをアップした。この投稿にファンからは「なにこ