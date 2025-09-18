地方私鉄の雄、富山地方鉄道が試練を迎えています。9月1日に開催された立山線と不二越・上滝線のあり方を話し合う検討会にて、地鉄は立山線一部区間を来年11月いっぱいで廃止する方向で準備を進めていることを明らかにしました。また、本線の滑川〜新魚津間も、廃止する方針で進めています。【写真】滑川駅に停車する地鉄電車地鉄（地方私鉄）がここまで苦境に陥った要因として、並行するあいの風とやま鉄道の充実が挙げられます。