「実は私 ばぁばを恨んでいました」【動画】祖母宅を片付けて最初は恨んでいたけれども……祖母の自宅を掃除する投稿者が、Instagramの動画で語った気持ちの変化。“ゴミ屋敷”状態の家を片づける思いについてたずねました。未使用の生活用品やアクセサリー、サプリメントなどが大量に放置された祖母宅（戸建て）。そこで、「はち ばぁばのゴミ屋敷の反動でミニマリストになった孫」（hachi_minimal_kurashi、以下、はちさん）さん