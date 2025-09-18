下越では１８日昼前にかけて土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。１８日午前７時現在、以下で警報が発表中です。＜大雨・洪水警報＞新潟市、村上市、新発田市、胎内市、聖籠町＜大雨警報＞関川村・三条市新潟県では１８日夜のはじめ頃にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒が必要です。新潟地方気象台が１８日午前５時３４分に発表した「大雨と雷及び突風に関する新