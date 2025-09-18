札幌市厚別区のコンビニエンスストアで強盗への対応訓練が行われ、店員が警察に通報するまでの手順を確認しました。厚別区のコンビニエンスストアで行われた強盗への対応訓練。刃物を持った男が、金銭を要求する想定で実施されました。店員は、逃走する男にカラーボールを投げたり、警察への通報手順などを確認していました。（セイコーマート上野幌店上田清也チーフ）「迫られてくると何したらい