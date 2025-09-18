札幌・東警察署は2025年9月17日、札幌市東区のアルバイト従業員の男（48）を公然わいせつの疑いで逮捕しました。男は15日午後11時すぎ、札幌市東区東苗穂10条3丁目の路上で、下半身を露出した疑いが持たれています。警察によりますと、10代後半の女性が徒歩で帰宅中、後ろに人の気配がしたため振り向くと、下半身を露出している男を目撃しました。男はそのままどこかに歩いて逃走したということです。その後、午後11時半すぎに女性