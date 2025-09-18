札幌・中央警察署は2025年9月18日、傷害の疑いで札幌市中央区の飲食店従業員の男（32）を逮捕しました。男は2025年9月16日午前9時ごろから午前10時半ごろまでの間、自身が店長を務める札幌市中央区南7条西4丁目の飲食店で、客の女性（23）に暴行を加えけがをさせた疑いが持たれています。女性は顔や足を打撲する軽傷です。警察によりますと、男は女性の顔面を殴ったほか、足へ噛みついたり、腕で首を絞めるなどの暴行を加えていた