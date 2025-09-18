北見警察署は2025年9月17日、詐欺の疑いで中国国籍の男2人を逮捕したと発表しました。逮捕されたのは、中国籍で埼玉県に住む自称・エンジニアの男（30）と中国籍で住所不定の無職の男（35）です。2人は7月19日、京都市内で偽の運転免許証を使って荷受人の関係者になりすまし、配送業者から荷物をだまし取った疑いです。警察によりますと、荷物の中には、他人のクレジットカードから不正に注文した商品が入っていたということ