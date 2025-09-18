パラパラ漫画家としても活動するお笑い芸人・鉄拳が１６日、自身のインスタグラムを更新。愛犬との別れを報告した。鉄拳は「ご報告が遅くなりましたが、愛犬のやまと（豆柴）が虹の橋へ旅立ってしまいました。」と投稿。「１１日の朝、実家から連絡がありました。１６歳でした。舞台があったのでご報告をずらしました。すみません。」とつづり、「いつもやまとに応援して下さり、ありがとうございました。」と記した。鉄拳は笑