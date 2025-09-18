俳優の北村匠海が１６日、自身のインスタグラムを更新。２０年公開の映画「サヨナラまでの３０分」で共演したメンバーと再会したことを明かした。北村は「５年ぶりだ。笑った笑った。またね。」と投稿。俳優・上杉柊平、カメラマン・今村圭佑とともに、脳内出血で療養中の俳優・清原翔を訪ねた際の集合写真をアップした。この投稿にファンからは「いい写真すぎて泣きそう」「仲間はやっぱり最高だよね」「幸せなお裾分けあり