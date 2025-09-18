「9月1日に取り調べを受けたあと、『女の子を触った』というのは母親の私にも白状しました。『神に誓って最後まではしてない』とも……」──憔悴した様子で記者にこう打ち明けるのは9月14日、不同意わいせつの疑いで逮捕された石田親一容疑者（45）の母親だ──。【前後半の前編】【写真】石田容疑者の部屋「本棚には哲学書などがズラリ」、逮捕され消沈した表情男は犯行当時、”やる気スイッチ”のCM