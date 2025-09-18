JBL Soundgear Clips ハーマンインターナショナルは、JBLブランド初のイヤカフ型完全ワイヤレスイヤフォン「JBL Soundgear Clips」を9月25日に発売する。ブラック、ホワイト、コッパー、パープル(Amazon限定)をラインナップし、コッパーは10月2日、パープルは10月発売予定。価格はオープンで、直販価格は18,700円。 JBL Soundgear Clipsコッパー JBL Soundgear Clipsパ