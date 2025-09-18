◆第３７回日本少年野球東日本選抜大会群馬県支部予選▽３位決定戦藤岡ボーイズ８―１上州ボーイズ（９月７日、伊勢崎・セブンナッツスタジアム）２年生以下の新チームで秋の東日本王者を決める第３７回東日本選抜大会（１０月１１〜１３日、福島郡山市・ヨーク開成山スタジアムほか）の各支部予選が行われている。群馬では前橋桜ボーイズが優勝。準優勝・高崎ボーイズ、３位の藤岡ボーイズと３チームが出場権を獲得した。