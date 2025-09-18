お笑いコンビ「レイザーラモン」のレイザーラモンRG（51）が17日に放送された日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜夜8・00）に出演。子供のゲームをやめさせる“秘けつ”を明かした。この日はパパ芸人が集合し「パパはつらいよ大賞」を展開。家族や子育ての悲喜こもごもを語った。「プレゼント」というトークテーマで、RGは息子が偏差値70超の都立西に通っているが、中学生の時に人気ゲーム「グランツーリス