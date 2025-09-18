【MLB】ドジャース 6ー9 フィリーズ（9月16日・日本時間17日／ロサンゼルス）【映像】大谷、“元同僚”との対戦で笑顔見せた瞬間ドジャースの大谷翔平投手がフィリーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発登板。4回2死走者なしの場面で、エンゼルス時代の元同僚で仲の良さでも知られるブライス・マーシュと対戦し、思わず笑顔を見せる場面があった。第1打席ではマーシュをピッチャーゴロに打ち取っていた大谷。迎えた2度目の対戦では