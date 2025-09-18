元衆議院議員の宮沢博行氏が14日のABEMA的ニュースショーに出演。10月4日に投開票となる自民党総裁選における“ポスト石破”に最も近い人物を予想した。【映像】総裁選をめぐる構図（写真付き）「私の予想は茂木敏充氏だ」と言い切った宮沢氏は、理由を問われると「今回はキーワードとして実務か刷新感かということになる。前回の総裁選挙は派閥も潰れたうえで衆議院選挙目前だったので、これはイデオロギー対決だったと言って