本日9月18日（木）、『徹子＆純次＆良純の世界衝撃映像の会』が放送される。MCは大の衝撃映像好きの黒柳徹子に加え、高田純次＆石原良純コンビ。超異色な3人が、世界中から集められた衝撃映像を見て驚き＆笑いの連続に。ゲストには、ウエンツ瑛士、藤本美貴、池田美優（みちょぱ）を迎えて大盛り上がりの3時間半。今回は「秋の異常気象・交通安全スペシャル」と題し、世界中から集められた衝撃映像に加え、徹子が大好きな動物たち