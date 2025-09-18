ホンダは、N-ONE e:の発売にあわせて、二子玉川ライズでイベント「N-ONE e: Park（エヌワン・イー・パーク）」を開催した。その中のトークショーでは、N-ONE e:開発責任者の堀田英智氏、N-ONE e:開発デザイナーの古小路実和氏のほか、マルチタレントの谷まりあさんもゲストとして登場（写真：三木 宏章）【写真を見る】航続距離295kmを実現した、ホンダの新型軽乗用EV「N-ONE e:」（98枚）本田技研工業（以下、ホンダ）は、2025年9