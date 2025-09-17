コーヒーは健康に良いことで知られていますが、飲み過ぎは逆効果なことをご存じですか？ コーヒーを飲み過ぎることで起こるリスクついて「管理栄養士」の丹羽さんに解説していただきました。 監修管理栄養士：丹羽 琴美（管理栄養士） 名古屋学芸大学管理栄養学部卒業。大学卒業後、愛知県内の老人ホームに管理栄養士として就職。献立作成・栄養管理・調理などを担当。その後、食の楽しさや、