インターネットの総合ショッピングモール「楽天市場」に17日、 県としては初となる公式オンラインストア『ながおしセレクト』がオープンしました。 日本一の生産量を誇る「養殖トラフグ」のてっさに。 手延べそうめんの技術を応用したパスタ麺など 地域の自慢の商品がラインナップされています。 17日に総合ショッピングモール「楽天市場」にオープンした、長崎県公式「な