東京・国立競技場で開かれている陸上の世界選手権で、女子１００メートル障害の福部真子（日本建設工業）は、リンパ節の痛みや高熱の症状が出る原因不明の「菊池病」を抱えながら大舞台に臨んだ。自分の頑張りが、同じ病気の人たちの励みになればいい。そんな思いを胸に、トラックを駆け抜けた。この種目で２０２２年の世界選手権オレゴン大会、昨夏のパリ五輪でも準決勝に進出し、１２秒６９の日本記録を保持する第一人者。し