尽誠学園高の女子硬式野球部の選手たち＝2025年8月、香川県善通寺市夏の高校野球で香川代表となった尽誠学園高でこの春、“もう一つの甲子園”を目指し香川初の女子硬式野球部が誕生した。創部1年目で20人余りの部員を集め、全国大会出場にこぎ着けた。大会では初戦で敗れたが、男女そろっての優勝を目標に奮闘している。（共同通信＝西川祐亮）8月上旬、香川県善通寺市。蒸し暑い気候の下、愛知と岐阜で開催される「ユース大