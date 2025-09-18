＜れいじフルスイング：UX大角怜司アナウンサー＞朝晩がようやく涼しくなりはじめ、秋の足音が少しずつ聞こえてきました。食欲の秋や運動の秋、読書の秋など、いろいろな秋がありますが、UX新潟テレビ21にとっては「リニューアルの秋」となります。まずはスタジオのセットがリニューアルされます。毎週月〜金曜の夕方に放送している「スーパーJにいがた」と、毎週土曜の朝に放送する「まるどりっ！UP」のスタジオが変わります。ど