１７日に記者会見する米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長/Elizabeth Frantz/Reuters（ＣＮＮ）米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は１７日、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を開き、政策金利の０．２５％引き下げを決定した。引き下げは昨年１２月以来９カ月ぶりで、新たな政策金利は４〜４．２５％。トランプ政権２期目が始まってから初の利下げとなる。関税などトランプ政権による大幅な政策転換を受けて、ＦＲＢはそ