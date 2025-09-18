俳優の大東駿介（39）が17日、都内で、NHK系主演ドラマ「ドラマ10『シバのおきて〜われら犬バカ編集部〜』」の完成試写会に登場した。共演した柴犬、のこちゃんはスタッフ間で「柴犬界の芦田愛菜ちゃん」と呼ばれるほど堂々と撮影を行ったといい「自由で、思っていた行動と違うことをする。それを映像で見たときにとても魅力的に感じる。僕もそういう人でありたいと芝居を教えてもらった」と柴犬から演技を学んだ様子。「犬のふり