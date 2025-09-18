韓国の8人組ボーイズグループATEEZ（エイティーズ）が17日、東京・豊洲PITで日本2枚目のフルアルバム「AshestoLight」発売記念ショーケースを開催した。日本でのアルバムは約4年半ぶりで、HONGJOONG（ホンジュン＝26）は「完成度の高い、ATINY（ファンの総称）の皆さんへのプレゼントのような作品になった」。この日は収録曲の「Ash」「Crescendo」「FACE」を披露し、ファンを熱狂させた。18年にデビューし、23年発売のアルバ