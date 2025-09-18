SixTONES松村北斗（30）が17日、都内で初の単独主演映画「秒速5センチメートル」（奥山由之監督、10月10日公開）完成披露試写会に登壇し、まさかの再会について語った。互いに特別な思いを抱きながらも離れ離れになった男女を描く物語にちなみ、キャスト陣は“巡り合わせ”についてトークを展開した。松村は先日、高校時代からの親友が出演する舞台の鑑賞へ。すると「主演をやられていた方が、僕が芸能界に入るために受けたオーデ