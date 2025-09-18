ABCテレビは17日、大阪市の同局で秋の改編会見を行い、ボーイズラブ（BL）を題材にしたドラマ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」（10月18日スタート、土曜深夜1時）、「絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男ファイナル」（11月9日スタート、日曜深夜1時10分）の放送を発表した。北中彰編成部長は「海外でも人気のあるジャンル。ABCの培ってきたドラマのノウハウを海外にも展開したい」とコンテンツビジネスに意