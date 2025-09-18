石田ゆり子（55）が17日、東京・表参道で、ミラノのジュエリーメゾンのイベント「ポメラート、ヘルムート・ニュートン＆1980年代」テープカットセレモニーに登場した。80年代当時を「水泳選手だったので、ずっと水泳をやっていた。16、7歳でデビューして、芸能界になじもうと必死で。本を読んだり映画を見たり」と回想。中でも「ETとか、フラッシュダンスとか」がお気に入りだという。「パワフルな大人が周りにいっぱい居たすごい