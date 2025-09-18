上杉柊平（33）と劇団EXILE前田拳太郎（26）、シンガー・ソングライターNOA（25）が17日、都内で行われたアサヒ「WILKINSONタグソバーナイト」オープニングイベントに出席した。理想の夜の過ごし方を聞かれ、上杉は「家にいることが多い。たくさんレコードがあり、好きな服を見たり」、前田も「結構、インドアなので家でアニメ、映画を見る」。NOAも「料理をする。季節の野菜を使ってナスの煮浸しや何でも作っちゃう」と3人とも