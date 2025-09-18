タレント梅宮アンナ（53）と、7歳年上のアートディレクター世継恭規さん夫妻が17日、都内で「バーニーズニューヨーク銀座本店リニューアル記念イベント」に出席した。2人そろって初めての公の場。梅宮は「手をつないだりは日常の、普通のことですね」と話し、カメラ前でハグするなど仲むつまじい様子を見せた。2人は5月に結婚した。前日には京都まで往復ドライブしたという。「実家が京都なので。2人で運転しあって、サービス