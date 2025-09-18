《助けて》とのメッセージが…可愛がっている猫を「人質」に、無理やり女性を連れ去った男が逮捕された。「警視庁竹の塚署は9月5日、金銭を脅し取るために交際相手の40代女性Aさんを無理やり連れ去ったとして、職業不詳の杉本俊広容疑者（49）を営利目的略取の疑いで逮捕しました。杉本容疑者とAさんはデート代をめぐってトラブルになっていたとみられています。杉本容疑者は4日、茨城県にあるAさんの自宅に押しかけると、Aさんが