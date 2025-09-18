「初めてなら、万博には行かないほうがいい」閉幕まで１ヵ月を切った大阪・関西万博。開幕前に多かった悪評をくつがえす人気ぶりと、閉幕前の駆け込み需要もあり、来場予約は土日祝日に加えて平日も《満員》表示が続出する。そのため今すでにチケットが手元にあっても、入場すら困難になりつつある。一方、来場者数が増えるにつれ、万博を楽しむことが難しくなっている。〈朝９時すぐ入場でないと不利〉〈始発ダッシュ組が連日大量